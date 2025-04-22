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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стоимость золота установила новый рекорд, превысив $3500 за тройскую унцию
Рекорды будут продолжаться до тех пор, пока экономическая ситуация в мире не стабилизируется.

Последнее время золото активно дорожает, устанавливая всё новые исторические рекорды стоимости. Связано это с геополитическими изменениями, которые сейчас не сулят ничего позитивного, и даже напротив, свидетельствуют о грядущей нестабильности, которая неизбежно отразится на глобальной экономике. В такие периоды традиционно растёт спрос на золото, о чём и свидетельствует рост стоимости фьючерсов на данный благородный металл.

Сегодня на нью-йоркской товарной бирже Comex июньский фьючерс на золото преодолел отметку в $3504 за тройскую унцию. Затем произошёл стандартный для любой биржи лёгкий откат стоимости, но сам факт достижения рекорда уже зафиксирован.

Напомним, что сейчас крупные государства стараются нарастить долю жёлтого драгоценного металла в своих золотовалютных резервах. Связано это с тем, что успевшие стать стандартными резервные валюты теряют свою покупательную способность, в то время как золото её наращивает.

Сейчас в десятку стран-лидеров по запасам золота входят США, Германия, Италия, Франция, Россия, Китай, Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды.

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#финансы #экономика #золото
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