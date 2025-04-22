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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минздрав сообщил о двукратном снижении числа курильщиков в России с 2009 года
Если в 2009 году курили почти 4 из 10 россиян, то теперь 1,8 из 10.

Курение как действие в своё время активно демонстрировалось в кино, табачные изделия стоили недорого, а законодательство в этом отношении было максимально мягким. Как итог, курить стало модно, а то, что модно, автоматически становится популярным. Не обошла эта привычка даже детей, которые стали подражать взрослым.

На спад курение в России пошло с заметным опозданием: лишь в 2010-х. Собственно, данный тренд подтвердил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщивший, что за последние 16 лет — с 2009 года — количество курильщиков в стране снизилось более чем вдвое. Если в 2009 году в России курили 39,5 % населения в возрасте старше 15 лет, то по состоянию на конец 2024 года их доля сократилась до 18,6 %.

Глава Минздрава отметил, что добиться этого результата удалось благодаря активной борьбе с завивисимостью от курения. В подробности господин Мурашко вдаваться не стал, но мы от себя отметим, что речь идёт о целом спектре решений. Здесь и запрет демонстрации курения в новых произведениях искусства, и запрет рекламы табачных изделий, серьёзные акцизы, приведшие к росту цен на табак, ограничения на продажу табачных изделий в магазинах, запрет на курение в общественных местах.

Как итог, курение перестаёт быть модным, а также с каждым годом всё сильнее обременяет семейный бюджет, в результате чего некоторые курильщики бросают свою привычку, исходя из экономических соображений.

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#россия #экономика #здравоохранение
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