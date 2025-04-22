В конце концов, это вопрос без преувеличения стратегической важности.

В своё время в СССР/России было развито гражданское судостроение, которое обеспечивало потребности государства в грузовых судах, танкерах, балкерах, паромах, круизных и иных пассажирских судах. В период 1990-х эта отрасль одна из первых «села на мель», и в России всерьёз решили, что гораздо проще и выгоднее закупать суда за рубежом, чем вкладываться в развитие собственного судостроения.

Возможно, определённая сугубо капиталистическая логика в этих рассуждениях и была, но ошибочность оных стали осознавать в 2014 году, когда против России были введены первые односторонние западные санкции, и совсем очевидной тупиковость такого развития стала в 2022 году, когда иностранные верфи в рамках западных санкций перестали принимать заказы от России.

Сейчас судостроительная отрасль в России активно развивается, и в интервью изданию «Коммерсантъ» председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил о том, что государство работает над тем, чтобы создать суверенное и независимое от импорта судостроение.

Как отметил Патрушев, несмотря на восстановление престижа судостроительной отрасли, рабочих рук в ней пока не хватает: потребность судостроения в квалифицированных специалистах в несколько раз превышает их предложение на рынке труда.

Чтобы восстановить и нарастить масштаб отечественного судостроения государство, добавил Патрушев, стимулирует данный процесс как с финансовой, так и с организационной точек зрения.