Охладительная башня достигнет высоты 179 метров.

Строительство любой электростанции — это ответственный и крайне важный процесс, особенно для государства, в котором проходит новая индустриализация и которое стремится к импортозамещению во всех хотя бы стратегически важных отраслях народного хозяйства. Гораздо серьёзнее дело обстоит с атомными электростанциями: здесь и колоссальные требования к вопросам безопасности, и необходимость закладывать сооружения с расчётом на большую мощность энергоустановок.

В качестве побочного эффекта получаются и различные рекорды. Так, сегодня концерн «Росэнергоатом» сообщил о том, что на строительной площадке Ленинградской АЭС-2 начались работы по укреплению фундамента будущей градирни. Когда строительство градирни будет завершено, она станет самым высоким инженерным сооружением в Ленинградской области: 179 метров. Это приблизительно соответствует высоте 50-этажного дома. Это приблизительно соответствует высоте 50-этажного дома. Выше, добавили представители «Росэнергоатома», только Лахта-центр в Санкт-Петербурге, но он является отдельным регионом России.

Героиня данного материала будет служить для охлаждения турбины третьего энергоблока ЛАЭС-2 с реактором типа ВВЭР-1200. При строительстве градирни используется особо прочный водостойкий бетон, применяемый в том числе при сооружении плотин и метрополитена. Внешне градирни представляют собой большие «толстые» конструкции, из которых в холодное время года валит пар, часть которого конденсируется и отправляется обратно в систему.

Изображение: Градирня на Белорусской АЭС с реакторами типа ВВЭР-1200. На ЛАЭС-2 будет похожее сооружение, но значительно выше: на БелАЭС высота градирен составляет 167 метров.

«Росэнергоатом» отмечает, что непосредственно «заливка» градирни начнётся в следующем году, и процесс этот будет безостановочным, в результате чего получится единая, монолитная и прочная конструкция.