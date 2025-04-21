Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дуров: Telegram не раскрыл «ни единого байта» личных сообщений за 12 лет своего существования
Мессенджер предпочтёт уход с рынка, чем нарушение своих принципов, утверждает Дуров.

Мессенджер Telegram регулярно становится объектом критики со стороны правительств тех или иных государств за его нежелание делиться ключами шифрования с государственными органами охраны правопорядка. Желание государств контролировать переписку понятно: сервисы коммуникации не должны становиться безопасной гаванью для тех, кто занимаются преступной деятельностью.

Пока что добиться принятия решения об обязательной передаче владельцами соцсетей ключей шифрования государственным органам не удаётся, и сегодня о том, что парламент Франции отклонил предложение о создании мессенджерами бэкдора для полиции, сообщил сооснователь Telegram Павел Дуров.

По словам Дурова, проблема создания бэкдора для полиции кроется в том, что невозможно гарантировать, что доступ к нему сохранится только у полиции и других правоохранительных органов. В случае появления бэкдора, продолжил Дуров, доступ к нему могут заполучить хакеры и другие лица с отнюдь не благими намерениями, и в результате переписка законопослушных граждан может быть скомпрометированной и попасть в открытый доступ.

Дуров отметил, что за 12 лет своего существования Telegram не раскрыл «ни единого байта» частных сообщений: в соответствии с законом Евросоюза о цифровых услугах мессенджер может по судебному ордеру предъявить IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, но не их переписку.

Сооснователь Telegram заявил, что мессенджер «не продаёт приватность за долю на рынке» и предпочтёт покинуть рынок, чем, используя бэкдоры, подорвать саму идею шифрования и «нарушить основные права человека».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#интернет #telegram #мессенджеры
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
7
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
11

Сейчас обсуждают

Bernigan
16:18
Я посмотрел эти скриншоты, увидел провал амд относительно 8 Гб карт амд в QHD, это могло произойти только из за нехватки памяти, а 4060 как видно на своём месте, 7600 16 Гб как разогнанная версия 7600...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Sergey Yanvarev
16:17
Писанина Зистакса для меня слишком избыточна
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Маэстро
16:14
Ну, видимо, твои "глубокие" мысли и "остроумные" замечания настолько ничтожны, что даже новостям неинтересно.
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Маэстро
16:12
Судя по твоему уровню аргументации и манере общения, ты явно не в состоянии ни анализировать, ни делать выводы. Ты просто пытаешься прикрыть свою ограниченность напускной "уникальностью". Если тебя то...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Bernigan
16:09
Я там никогда и не был, я ж не тупой и не псих вроде тебя, могу наблюдать, анализировать, делать выводы, а не следовать общей волне тупой толпы, для меня странно что ты не там, не пиши мне ничего, мен...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
nonses84
16:09
Где они пороха столько возьмут?
Британская компания BAE Systems в 16 раз увеличит производство боеприпасов калибра 155-мм
nonses84
16:07
Так сабеке кость кинули , он вообще не в курсе паскалей и т.п. , он же собака, мозгов не хватает у него.
Dreame представила вертикальный пылесос с ИИ, пенным очищением и мощностью всасывания 21 000 Па
mwc-lord
16:07
Попутного ветра под хвост. Вы знаете что делать https://manjaro.org/products/download/x86 https://linuxmint.com/download.php
Microsoft усилила давление на пользователей Windows 10 для перехода на ПК с TPM 2.0
Windmark_
16:06
Тебя опять из палаты выпустили ?
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Windmark_
16:05
Почему дристакс передумал снимать штаны , когда пошел какать ?
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем