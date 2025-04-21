Мессенджер предпочтёт уход с рынка, чем нарушение своих принципов, утверждает Дуров.

Мессенджер Telegram регулярно становится объектом критики со стороны правительств тех или иных государств за его нежелание делиться ключами шифрования с государственными органами охраны правопорядка. Желание государств контролировать переписку понятно: сервисы коммуникации не должны становиться безопасной гаванью для тех, кто занимаются преступной деятельностью.

Пока что добиться принятия решения об обязательной передаче владельцами соцсетей ключей шифрования государственным органам не удаётся, и сегодня о том, что парламент Франции отклонил предложение о создании мессенджерами бэкдора для полиции, сообщил сооснователь Telegram Павел Дуров.

По словам Дурова, проблема создания бэкдора для полиции кроется в том, что невозможно гарантировать, что доступ к нему сохранится только у полиции и других правоохранительных органов. В случае появления бэкдора, продолжил Дуров, доступ к нему могут заполучить хакеры и другие лица с отнюдь не благими намерениями, и в результате переписка законопослушных граждан может быть скомпрометированной и попасть в открытый доступ.

Дуров отметил, что за 12 лет своего существования Telegram не раскрыл «ни единого байта» частных сообщений: в соответствии с законом Евросоюза о цифровых услугах мессенджер может по судебному ордеру предъявить IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, но не их переписку.

Сооснователь Telegram заявил, что мессенджер «не продаёт приватность за долю на рынке» и предпочтёт покинуть рынок, чем, используя бэкдоры, подорвать саму идею шифрования и «нарушить основные права человека».