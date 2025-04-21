Что, в общем-то, вполне логично.

Хотя последние несколько дней «АвтоВАЗ» активно упоминается в новостных материалах по причине начала серийного производства Lada Iskra, призванной занять промежуточное положение в модельном ряду производителя между Lada Granta и Lada Vesta, цена на неё всё равно «кусается»: в самом базовом варианте за «Искру» придётся отдать 1,2 миллиона рублей.

По этой причине на роль «рабочей лошадки» всё-таки больше подходит Lada Granta. В «АвтоВАЗе» это понимают, поэтому сегодня глава предприятия Максим Соколов в комментарии журналистам заявил, что Lada Granta будет продолжать выпускаться на заводе до тех пор, пока на неё сохраняется спрос.

Кроме того, по словам Соколова, востребованность Lada Granta сохраняется на экспортных рынках стран СНГ. В целом, отмечает глава завода, всё зависит от спроса, поэтому не исключено, что по мере роста спроса на Lada Iskra производство Lada Granta будет сокращаться, поскольку эти модели выпускаются на одной производственной линии.

Напомним, что серийное производство Lada Iskra началось 19 апреля, а продажи новинок собираются начать 20 июля — по мере накопления достаточного количества готовых автомобилей этой модели.