Температура воздуха прогрелась выше +24 градусов.

С точки зрения погоды в средней полосе России 2025 год ещё даже не добрался до мая, а уже успел установить несколько рекордов. Здесь и рекордно тёплая зима с минимальным снежным покровом, и снегопад с месячной нормой осадков в начале апреля, а затем резкий приход весны с установлением даже не весенней, а летней температуры воздуха.

Сегодня, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии агентству ТАСС, в Москве был побит температурный рекорд для 19 апреля, державшийся с 1973 года. Если тогда в столице температура воздуха прогрелась до +23,6 °C, то сегодня она достигла +24,2 °C.

Череда температурных рекордов на этом, скорее всего, не закончится: завтра метеорологи также прогнозируют рекордно жаркое 20 апреля. Со следующей недели температура начнёт приходить в климатическую норму, но она всё равно будет выше, чем в среднем в конце апреля.