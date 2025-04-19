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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra
Без символизма не обошлось: ровно 55 лет назад началась история «АвтоВАЗа».

Автомобильные бренды традиционно стремятся к расширению модельного ряда своей продукции. Машины должны быть практически на любой кошелёк, занимать разные ниши и быть визуально привлекательными. У «АвтоВАЗа» как у производителя автомобилей бюджетного класса свободы действий в этом направлении не так много, как хотелось бы, но предприятие старается.

В частности, в прошлом году «АвтоВАЗ» представил модель Lada Iskra, которая должна занять промежуточное положение между более доступной Lada Granta и более дорогой Lada Vesta. Сегодня, 19 апреля, началось серийное производство новой модели. Причём, что примечательно, «АвтоВАЗ» приурочил запуск производства Iskra к важной дате: ровно 55 лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера тольяттинского автозавода сошёл первый автомобиль модели ВАЗ-2101.

Производитель утверждает, что Lada Iskra обладает привычными для автомобилей нового модельного ряда «АвтоВАЗа» Х-образными решениями в дизайне, оснащается системой стабилизации курсовой устойчивости, антиблокировочной системой (ABS), а также обладает улучшенной шумоизоляцией и объёмным багажником. Что до технических характеристик, то под капотом у Iskra один из двух двигателей на выбор: мощностью 90 л. с. или 106 л. с. Трансмиссия предлагается либо пяти- или шестиступенчатая механическая, либо вариатор. Оптика ламповая; исключение — светодиодные дневные ходовые огни. Iskra доступна в двух вариантах кузова — седан и универсал.

Согласно комментарию «АвтоВАЗа», производственная мощность предприятия составляет до 150 тысяч автомобилей Lada Iskra в год, но многое будет зависеть от рыночного спроса на новую модель. Стоимость новой модели будет начинаться от 1,2 млн рублей.

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#россия #экономика #автомобили #промышленность #lada #lada iskra #«автоваз»
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