Пополнение Воздушно-космических сил новыми самолётами продолжается.

Сейчас в России идёт процесс увеличения численности вооружённых сил вместе со всей полагающейся им техникой. Добавим сюда ещё и восполнение неизбежных потерь в рамках продолжающихся сейчас боевых действий, и получается, что российские авиационные заводы работают на полную мощность, регулярно производя и отправляя в войска новые партии боевых самолётов.

И вот сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о передаче новой партии Су-34. Согласно комментарию пресс-службы госкорпорации, за последние два года производство Су-34 в России увеличилось более чем вдвое. Сколько самолётов вошло в партию, традиционно не уточняется.

Истребители-бомбардировщики Су-34 получили боевое крещение в рамках российской военной операции в Сирии. Подлинно активное же применение Су-34 началось в рамках специальной военной операции на Украине. В ходе украинского конфликта Су-34 преимущественно используются как носители авиационных бомб типа ФАБ и КАБ — в данном случае с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).