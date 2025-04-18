Сложная это будет задача для реализации.

Урегулирование украинского конфликта остаётся крайне сложной задачей. С российской стороны, глядя на объективную реальность и поведение Киева с европейскими столицами, оптимизма по этому поводу не питают, а представители американского политического руководства начинают терять терпение, столкнувшись с осознанием того факта, что быстро разрешить столь сильно разгоревшийся конфликт не получается.

Тем не менее, сложный процесс продолжается, и сегодня агентство Bloomberg сообщило, что американская сторона в ходе своего визита в Париж на этой неделе предложила европейским союзникам США вариант урегулирования украинского кризиса, предусматривающий смягчение антироссийских санкций, прекращение огня в зоне конфликта и оставление контролируемых Россией территорий под её управлением.

Также, отметил знакомый с содержанием американских предложений собеседник Bloomberg, подразумевается фактический отказ Украины от стремления в НАТО. Что до контролируемых Россией территорий, то Европа, следует из комментария собеседника Bloomberg, юридически признавать их российскими не станет. Кроме того, в ЕС заявляют о необходимости обсудить все аспекты мирного урегулирования с Киевом.

Нетрудно понять, что Россию вышеизложенный расклад не устраивает. Москва настаивает на выполнении всех поставленных перед специальной военной операцией задач. Помимо отказа Украины от вступления в НАТО и снятия с России западных санкций, которые в Кремле считают незаконными, Москва требует серьёзной демилитаризации (разоружения) Украины, прекращения поставок Киеву западного оружия и боеприпасов, а также вывода вооружённых сил Украины с конституционных территорий России — то есть, фактического признания этих территорий российскими. В Киеве при этом прямым текстом заявляют, что признавать утраченные территории российскими не станут.

Учитывая эти глубинные противоречия между фактическими сторонами конфликта, не приходится удивляться сегодняшнему комментарию постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что прекращение огня на Украине «на данном этапе нереалистично».