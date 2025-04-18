Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: США предложили ЕС смягчить санкции против РФ в рамках урегулирования конфликта на Украине
Сложная это будет задача для реализации.

Урегулирование украинского конфликта остаётся крайне сложной задачей. С российской стороны, глядя на объективную реальность и поведение Киева с европейскими столицами, оптимизма по этому поводу не питают, а представители американского политического руководства начинают терять терпение, столкнувшись с осознанием того факта, что быстро разрешить столь сильно разгоревшийся конфликт не получается.

Тем не менее, сложный процесс продолжается, и сегодня агентство Bloomberg сообщило, что американская сторона в ходе своего визита в Париж на этой неделе предложила европейским союзникам США вариант урегулирования украинского кризиса, предусматривающий смягчение антироссийских санкций, прекращение огня в зоне конфликта и оставление контролируемых Россией территорий под её управлением.

Также, отметил знакомый с содержанием американских предложений собеседник Bloomberg, подразумевается фактический отказ Украины от стремления в НАТО. Что до контролируемых Россией территорий, то Европа, следует из комментария собеседника Bloomberg, юридически признавать их российскими не станет. Кроме того, в ЕС заявляют о необходимости обсудить все аспекты мирного урегулирования с Киевом.

Нетрудно понять, что Россию вышеизложенный расклад не устраивает. Москва настаивает на выполнении всех поставленных перед специальной военной операцией задач. Помимо отказа Украины от вступления в НАТО и снятия с России западных санкций, которые в Кремле считают незаконными, Москва требует серьёзной демилитаризации (разоружения) Украины, прекращения поставок Киеву западного оружия и боеприпасов, а также вывода вооружённых сил Украины с конституционных территорий России — то есть, фактического признания этих территорий российскими. В Киеве при этом прямым текстом заявляют, что признавать утраченные территории российскими не станут.

Учитывая эти глубинные противоречия между фактическими сторонами конфликта, не приходится удивляться сегодняшнему комментарию постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что прекращение огня на Украине «на данном этапе нереалистично».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #украина #сша #политика #боевые действия #санкции #евросоюз
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
10
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
12
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
62
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
22
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
1

Сейчас обсуждают

cibershot
17:55
Расходник когда пишут на SSD тоннами каждый день, а при обычном использовании нормально служит. У меня дешманские безбуферники SSD Silicon Power под систему, живут себе не один год и дохнуть не собир...
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
Cowboy Huggies
17:54
Это мусорные видеокарты, которые тормозят, если нету ресизабле бар, вот на амд или энвидии практически разницы нету включена эта функция или нет, а на интель в 2 раза режется производительность, это г...
В Intel признали проблемы на ПК с видеокартами Arc B570/B580 и старыми процессорами
Degeneratus Maximus
17:50
Чел, я за 2 недели смог освоить линукс, но по некоторым причинам пришлось пользоваться виндой, и спустя 2 недели , я снёс 11 и поставил 10, там всё плохо, куча багов, она почему-то на современной на т...
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
DANYNAFIG
17:42
Испытательный цех походу.
В США на заводе по производству твердотопливных ракетных двигателей произошел взрыв
Artful
17:33
"ошибочно получил обновление до Windows 11" - да, да уже верим. Хоть тушкой, хоть чучелом хотят заставить перейти на это глючное говно, в котором при каждом обновлении что нибудь ломают. Нет, жрите эт...
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
Kaabar
17:25
А сколько еще и не будет пока предоставлено..
Forbes: В РФ выпускается оружие, которое может сбивать западные спутники
Kaabar
17:23
А могли бы без заморочек с сжижением газ по трубе получать..
Lenovo готовит новый Legion Tab с улучшенными экраном и батареей
Vito Vago
17:21
Это не завод, а мастерская. Судя по видео.
В США на заводе по производству твердотопливных ракетных двигателей произошел взрыв
Kaabar
17:20
2000 кВт не поражают воображение...
Китайские ученые запустили первый в мире ториевый реактор в пустыне Гоби
Vito Vago
17:18
Это уже проходили...
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем