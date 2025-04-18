Об этом сообщил глава Объединённой двигателестроительной корпорации.

Важнейшей и сложнейшей частью любого самолёта является не планер и даже не авионика, а двигатели. Собственные авиационные двигатели умеют производить всего несколько государств на планете, и в их число входит Россия, перед которой сейчас остро стоит задача импортозамещения в сегменте гражданской авиации.

Одним из самолётов, на которые возлагаются надежды возрождённой российской гражданской авиации, является региональный лайнер Ил-114-300. Для него были разработаны усовершенствованные двигатели ТВ7-117СТ-01, и самолёт с этими двигателями должен пройти сертификацию уже в этом году. Поставки указанных двигателей, заявил глава Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачёв, также ожидаются в этом году. На данном этапе, добавил Грачёв, речь идёт о шести—семи двигателях.

Напомним, что сейчас активно идут сертификационные полёты регионального лайнера «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8, а летом должны начаться сертификационные полёты лайнера МС-21 с двигателями ПД-14

Серийные поставки полностью импортозамещённых «Суперджетов» и МС-21 заказчикам начнутся в 2026 году.