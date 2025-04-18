Самое сложное — создание единых правил и инфраструктуры.

Хотя беспилотные (автономные) автомобили это неизбежное будущее, на данном этапе не вполне ясно, насколько оно отдалённое и всеобъемлющее. Тем не менее, испытания таких автомобилей ведутся, и их результаты наполняют представителей Минтранса России оптимизмом.

В частности, сегодня Минтранс сообщил о том, что разработанная «Дорожная карта» предполагает вывод беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в России к 2027 году. На данном этапе основная задача заключается в том, чтобы сформировать общие правила и «умную» инфраструктуру, которые обеспечат безопасное использование беспилотных авто.

Эксперты отмечают, что главной трудностью станет именно правовое оформление беспилотных автомобилей. В частности, кто будет отвечать за дорожно-транспортное происшествие с участием или, того хуже, по вине управлявшей автомобилем системы.

Также беспилотные автомобили должны быть предсказуемы. Впрочем, судя по комментарию Минтранса, ведомство довольно тем, как на протяжении последних семи лет в России проходят испытания беспилотных машин, в том числе грузовиков.