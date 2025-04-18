Причём обвиняют те, кто сами эти вооружения поставляют и принимают.

С 2023 года российский оборонно-промышленный комплекс, по известным причинам, перешёл на круглосуточный режим работы и максимально масштабировал производство военной техники и боеприпасов. В западных странах по сей день не могут поверить в то, что Россия опережает их всех вместе взятых по производству продукции военного назначения, поэтому регулярно обвиняют в оказании России военной поддержки со стороны Ирана, КНДР и Китая.

Иран эти заявления опровергает, а Северная Корея не обращает на них внимания. Китай решил присоединиться к числу тех, кто опровергают своё участие в украинском конфликте. Так, по словам официального представителя МИД КНР Линь Цзянь, Пекин не поставлял и не поставляет летальные средства ни одной из сторон украинского конфликта, а также контролирует экспорт продукции двойного назначения.

Примечательно, что активнее других Китай в оказании военной помощи России обвиняет Украина, критически зависящая от китайской продукции при производстве беспилотников.