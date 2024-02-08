Деньги-то ладно, их нарисовать можно. А вот с военной техникой так не получится: её где-то произвести надо, а негде.

На Западе уже особо даже не скрывают, что в результате вооружённого конфликта на Украине были демилитаризованы не только ВСУ, но и в значительной степени арсеналы США и стран-членов Евросоюза. Регулярно в западной прессе публикуются статьи о критическом положении Киева, о том, что Россия превосходит весь блок НАТО в плане выпуска военной продукции, да и сами функционеры этого не скрывают, то и дело заявляя, что без помощи США все попытки обеспечить Украину необходимыми вооружениями тщетны и бессмысленны.

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И вот, сегодня очередной порцией неприятных для Киева новостей поделился глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель. По словам еврочиновника, в ЕС понимают, что Украине нужно больше средств и вооружений, но объединённый Старый Свет не может их предоставить.

«У нас нет магии, нет волшебной палочки, а возможности европейского военно-промышленного комплекса очень ограничены», — заявил Боррель в комментарии парламентскому канала «Рада» в Киеве.

Ситуация столь критическая, что, по словам Борреля, Евросоюз даже жертвует собственной обороноспособностью, не пополняя свои арсеналы, а передавая вооружения сразу на Украину. И да, вы совершенно правильно поняли: глава «Евродипломатии» рассуждает о том, что конфликт необходимо поддерживать и бесконечно подпитывать. Впрочем, как мы уже многократно отмечали, коллективный Запад сейчас живёт в мире по Оруэллу, где война — это мир, а незнание — сила.

Тем временем на США надежды европейцев в деле оказания поддержки Украины (именно Вашингтон нёс основную часть бремени, чем и затянул этот конфликт на два года) постепенно угасают: вчера в Сенате снова было провалено голосование по законопроекту, предусматривающему выделение «помощи» Киеву.