В среднем удаётся прокапывать порядка 9 метров тоннеля в сутки.

Несмотря на то, что Красноярск является городом-миллионником, в нём отсутствует такой тип общественного транспорта, как метро. Исправлять эту недоработку начали ещё в 1990-е, но из-за сложной экономической ситуации в стране реализация проекта красноярского метро, как и масса других инфраструктурных проектов по всей России, была отложена до лучших времён.

Возобновлено строительство метро, технически являющегося метротрамваем — легкорельсовым электротранспортом — в Красноярске было осенью 2024 года, когда началась работа тоннелепроходческого комплекса, и вот на этой неделе метростроители преодолели отметку в тысячу метров будущей красноярской «подземки». Первый километр тоннеля свяжет будущие станции «Улица Шахтёров» и «Улица Карла Маркса».

Всего перегон между двумя станциями составляет порядка трёх километров и является самым протяжённым во всей будущей первой ветке красноярского метро. Суммарно первая линия метро в Красноярске протянется на 11 километров, а сам процесс строительства рассчитывают завершить в 2026 году.

В среднем тоннелепроходческий комплекс за месяц проходит 270 метров, или по 9 метров в сутки. Учитывая масштаб и сложность работ, это превосходный результат.