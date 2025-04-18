Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Красноярске проложили первый километр тоннеля будущего метротрамвая
В среднем удаётся прокапывать порядка 9 метров тоннеля в сутки.

Несмотря на то, что Красноярск является городом-миллионником, в нём отсутствует такой тип общественного транспорта, как метро. Исправлять эту недоработку начали ещё в 1990-е, но из-за сложной экономической ситуации в стране реализация проекта красноярского метро, как и масса других инфраструктурных проектов по всей России, была отложена до лучших времён.

Возобновлено строительство метро, технически являющегося метротрамваем — легкорельсовым электротранспортом — в Красноярске было осенью 2024 года, когда началась работа тоннелепроходческого комплекса, и вот на этой неделе метростроители преодолели отметку в тысячу метров будущей красноярской «подземки». Первый километр тоннеля свяжет будущие станции «Улица Шахтёров» и «Улица Карла Маркса».

Всего перегон между двумя станциями составляет порядка трёх километров и является самым протяжённым во всей будущей первой ветке красноярского метро. Суммарно первая линия метро в Красноярске протянется на 11 километров, а сам процесс строительства рассчитывают завершить в 2026 году.

В среднем тоннелепроходческий комплекс за месяц проходит 270 метров, или по 9 метров в сутки. Учитывая масштаб и сложность работ, это превосходный результат.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика #транспорт #инфраструктура #метро #метрополитен
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
9
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
11
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
44
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
14
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1

Сейчас обсуждают

Maksya
13:49
Не ты ли это? любитель 3050 и 12100
Tom's Hardware протестировали видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти от ASUS и PNY
Маэстро
13:46
Захожу я как то 8 марта в свой ближайший ПВЗ озон а тут такая барышня с манифестом «не поздравляйте меня с 8 марта» . На вопрос пояснить - что это значит - рассказ как пришли страшные русские и застав...
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
ИСКАНДЕР
13:45
Не соболезнуй, обычно у владельцев высокогерцовых моников в комнате кондей стоит, что бы летом не потеть! )))
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
Маэстро
13:38
Ну да. Ему главное — охрану себе сделать. А мы выживаем на 10к в месяц.
МТС запустила пилотный проект по продаже автомобилей в салонах связи
ИСКАНДЕР
13:32
Т.е. в свое время они сломали ручную быструю выгрузку приложений из памяти в один клик, а теперь опомнились? )))
Google планирует улучшить автономность смартфонов Android
ИСКАНДЕР
13:29
Ты бы уже разобрался с войной в своей голове и начал думать, а не истерично визжать! )))
Трамп рассматривает снятие санкций с России для развития экономического сотрудничества
OgoGoLog
13:12
Ещё один. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=34550 Просвещайтесь.
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
666MAXIMUS999
13:12
Ничего святого уже не осталось. Всюду этих баб пихают.
Marvel показали женскую версию Серебряного Серфера в трейлере «‎Фантастической четверки»‎
OgoGoLog
13:11
Ты пишешь на сайте о железе, на конференции которого целый раздел про воздушное охлаждение. Несколько тысяч страниц обсуждений. Даже тема с примерами и картинками для "неверящих" есть. https://forums....
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
aleximus777
13:08
СВО не делает сильно тише, и не решает вопрос с разогревом помещения. А ставить - на проц все равно буду, думаю, не поможет новый техпроцесс и будут жрать многоядерники от 200 Вт...
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем