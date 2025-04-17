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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Deezer: 18 % загружаемой на сервис музыки создано при помощи ИИ
«Нейросетевизация» — настоящая напасть для любой творческой деятельности.

Стремительное развитие нейросетей, которые принято называть искусственным интеллектом (ИИ), уже создало массу проблем в так или иначе связанных с творчеством сферах человеческой деятельности. С каждым месяцем определять, какие тексты/картины/музыка написаны нейросетью, а какие человеком, становится всё сложнее. Всё бы ничего, но если оставить это дело без внимания, то оно будет грозить массой проблем как для авторов, так и для правообладателей и дистрибьюторов.

В частности, музыкальная платформа Deezer сообщила о том, что на неё ежедневно загружается свыше двадцати тысяч музыкальных композиций, полностью сгенерированных искусственным интеллектом, что составляет порядка 18 % от общего количества загружаемого на сервис музыкального контента.

Это создаёт массу трудностей, поэтому Deezer утверждает, что в начале года внедрила прогрессивный инструмент, умеющий определять музыку, созданную с помощью ИИ, и удалять её из алгоритмов рекомендаций.

При этом в руководстве Deezer всё-таки отмечают, что применение ИИ при создании музыки способно оказать позитивное воздействие на развитие отрасли, однако к этому вопросу необходимо подходить добросовестно и с большой ответственностью, дабы не нарушать права исполнителей.

Следует отметить, что значительная часть «искусственных» музыкальных композиций представляет собой различные «каверы» или шуточные произведения. Впрочем, от этого они не перестают быть качественными, причём настолько, что это уже всерьёз вызывает опасения у представителей музыкальной индустрии.

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#искусственный интеллект #нейросети #музыка
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