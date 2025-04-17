Также глава Rheinmetall отметил, что Украина уже использует ракеты, аналогичные Taurus, и результат известен.

Немецкое политическое руководство не первый год склоняют к передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Пока ещё действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц всё это время сопротивляется принятию соответствующего решения, а наиболее вероятный будущий канцлер — Фридрих Мерц — допускает поставку Киеву данных ракет при условии, что это действие будет согласовано с европейскими партнёрами Германии.

Несмотря на энтузиазм отдельных политических деятелей, в немецкой военно-промышленной среде по поводу передачи Украине ракет Taurus царит скептицизм. Так, по словам Армина Паппергера, главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который предоставил Украине очень много боеприпасов и военной техники, передача Киеву ракет Taurus не изменит хода текущего конфликта.

Стоит отметить, что Паппергер не высказался напрямую против поставок Taurus Украине, а лишь констатировал тот факт, что это действие не приведёт к желаемому эффекту среди тех, кто продвигают его реализацию.

Кроме того, Паппергер справедливо отметил, что Украина уже получала от своих западных партнёров крылатые ракеты со схожими с Taurus характеристиками, и результат известен. Глава Rheinmetall не сказал напрямую, что результат этот отрицательный, но подтекст у его комментария именно такой.