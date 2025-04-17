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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Более 10 миллионов россиян воспользовались самозапретом на кредиты с начала весны
Причём важно понимать, что речь идёт в основном об экономически активной части населения.

Когда 1 марта в России на портале «Госуслуг» появилась функция самозапрета на кредиты, её разработчики прогнозировали на неё большой спрос. Связано это с огромным количеством мошеннических схем, от которых люди желают уберечь свои семейные бюджеты, пусть и таким радикальным способом.

По прошествии полутора месяцев действия данной функции можно сделать вывод, что она оказалась действительно востребованной. Как следует из комментария Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который приводит агентство ТАСС, с момента появления возможности оформления самозапрета на кредиты ею воспользовались десять миллионов человек.

Активнее всего, добавили в НБКИ, самозапретом на кредиты пользуются жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Башкортостана. На них в общей сложности приходится более трёх миллионов оформленных самозапретов на кредиты.

Напомним, что самозапрет на кредиты оформляется на «Госуслугах» бессрочно, однако при желании или при необходимости гражданин может снять с себя этот запрет. При попытке оформления кредита на лицо, оформившее самозапрет, банк будет получать соответствующую информацию и не позволит продолжить процесс.

Хотя в масштабах России может показаться, что 10 миллионов самозапретов на кредиты — это немного, но следует понимать, что, во-первых, речь идёт об экономически активной, трудоспособной части населения, которая преимущественно и пользуется кредитными средствами, а во-вторых, тенденция демонстрирует устойчивый рост популярности данной функции.

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