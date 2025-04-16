В том числе для этого модернизация и проводилась.

Несмотря на то, что в энергетике сложно придумать что-то новое, прогресс на месте не стоит, и с усовершенствованием технологических процессов новые агрегаты позволяют увеличить коэффициент полезного действия энергетических установок.

В России на протяжении тринадцати лет действует Программа комплексной модернизации объектов гидроэнергетики, и вот, как сообщила компания «РусГидро», за время действия Программы суммарная установленная мощность российских гидроэлектростанций в результате их модернизации выросла на 647,5 МВт, что можно сравнить с введением в строй новой крупной электростанции.

Как добавила «РусГидро», за время действия Программы комплексной модернизации объектов гидроэнергетики была произведена замена или усовершенствование 148 гидротурбин, 156 генераторов, 113 трансформаторов и свыше десяти тысяч единиц различного оборудования вспомогательного толка.

Отметим, что сейчас в России проходит процесс новой индустриализации, а без качественного и, главное, доступного электроснабжения никакая индустриализация невозможна. Поэтому помимо модернизации имеющихся электрогенерирующих объектов в России также активно вводятся в строй полностью новые объекты.