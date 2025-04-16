Стандартное положение дел при геополитической нестабильности.

Золото как драгоценный металл является идеальным способом сохранения своих средств, поскольку устойчиво и растёт в цене в периоды геополитической неопределённости. Сейчас в мире как раз этот период, и золото активно дорожает, устанавливая один рекорд за другим практически в еженедельном режиме.

На прошлой неделе биржевая стоимость данного благородного металла снижалась на фоне решения президента США Дональда Трампа о трёхмесячной паузе во введении торговых пошлин против государств, обратившихся к Вашингтону с предложением о пересмотре американской внешнеэкономической политики, но на этой неделе стоимость золота вновь пошла вверх, пока не достигла очередного рекорда.

Так, на Чикагской товарной бирже (CME) июньский фьючерс на золото превысил $3300, достигнув $3305 за тройскую унцию. Примечательно, что официальные учётные цены Центрального банка России на золото в течение апреля остаются приблизительно статичными и варьируются от 8 440 рублей до 8 596 рублей за грамм.

Сейчас крупные государства активно наращивают долю золота в своих золотовалютных резервах. Этим активно занимаются не только США, но и Россия с Китаем. Масштабные геополитические перемены в мире это данность, и неизвестно, сколько времени займёт этот процесс и когда он стабилизируется, сформировав новые условия взаимного сосуществования государств.