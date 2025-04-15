В издании связывают произошедшее с торговыми пошлинами Трампа, но началось всё сильно раньше.

С февраля этого года российская национальная валюта начала стремительно укрепляться по отношению к привычным резервным валютам в виде евро и доллара. Первоначально укрепление рубля было связано с продажей экспортёрами валютной выручки и уплатой ими налогов, затем большую роль сыграло возобновление дипломатических контактов между Россией и США при администрации Дональда Трампа, а сейчас продолжается в связи с общим ослаблением доллара на фоне введённых американским лидером торговых пошлин против практически всего мира.

И вот тенденцию заметили в агентстве Bloomberg. Как пишут авторы материала, рубль продемонстрировал самое резкое укрепление к доллару среди всех мировых валют и даже золота. Так, согласно имеющейся у Bloomberg статистике, с начала 2025 года рубль на внебиржевом рынке укрепился к доллару на 38 %, тогда как золото подорожало к доллару на 23 %.

Эксперты называют разные причины укрепления российской национальной валюты, причём справедливы в той или иной степени все из них. Свою роль играют и растущие доходы РФ в валюте, и ограничения, наложенные Западом на импорт различной продукции, и невозможность свободного вывода капиталов в их привычные места хранения. Иными словами, российский рынок демонстрирует позитивный торговый баланс.

Официальный установленный Центральным банком курс доллара к рублю на завтрашний день составляет 82,3 рубля.