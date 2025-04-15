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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Венгрии считает, что включение Украины в ЕС приведёт к его разрушению
Причём быстрее, чем страна вообще сможет вступить в данное объединение.

Что мы знаем из истории о формировании экономических и/или военных союзов двух и более государств? Как минимум то, что создание таких союзов имело целью не политические, а сугубо экономические и военные причины, и должно приводить к росту благосостояния и/или военной силы каждого участника объединения.

В современном мире это простое правило не выполняется, а расширение таких объединений, как Евросоюз и НАТО, происходит преимущественно по политическим мотивам, причём в ущерб экономическим интересам и военному потенциалу. Осознают это, в частности, в правительстве Венгрии. Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отозвался о настойчивости европейского руководства в вопросе включения Украины в состав Евросоюза.

По мнению Сийярто, Украина экономически не готова к вступлению в Евросоюз, а попытки «затащить» её туда равносильны разрушению Евросоюза своими собственными руками. Глава венгерского внешнеполитического ведомства убеждён, что в случае, если Украина станет государством-членом ЕС, из неё на европейские рынки хлынут далеко не самые качественные товары и услуги, что приведёт к проблемам у европейских производителей и поставщиков.

Здесь следует отметить, что Сийярто хоть и озвучивает здравые мысли, но в значительной степени приукрашивает реальное положение дел. За редким исключением вроде зерна Украина не производит ничего из того, что могло бы быть конкурентоспособным на европейском рынке: собственно, это и причина того, что после разрыва отношений с РФ экономические показатели Украины устремились вниз. Полагаем, что подлинные опасения отдельных стран-членов ЕС связаны с тем, что на Евросоюз в случае приёма в него Украины тяжёлым бременем может лечь её восстановление после окончания текущего вооружённого конфликта.

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#украина #политика #экономика #евросоюз #венгрия
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