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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-глава «АвтоВАЗа» оценил потенциал российского авторынка в 3 миллиона автомобилей в год
Пока что же продажи автомобилей в РФ стремительно снижаются.

Автомобильный рынок в России сейчас переживает непростые времена: высокие ставки по кредитам, рост стоимости самих автомобилей, повышение утильсбора и неспособность отечественных производителей нарастить выпуск машин до значения, которое поспособствовало бы снижению их себестоимости. Как итог, значительное падение продаж новых автомобилей.

Впрочем, после падения начинается подъём, и оптимистично в будущее смотрит бывший руководитель «АвтоВАЗа» Бу Андерссон. По словам Андерссона, которые он произнёс на конвенции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), он прогнозирует производство и продажу в России порядка полутора миллионов автомобилей в год.

При этом потенциал российского автомобильного рынка, считает Андерссон, вдвое больше и составляет примерно три миллиона автомобилей в год. По мнению бывшего главы «АвтоВАЗа», российские потребители должны иметь возможность приобретать качественные современные автомобили по справедливым ценам.

По итогам 2024 года в России было продано 1,57 млн новых автомобилей, тогда как за 2023 год их было продано чуть больше одного миллиона. Эксперты в связи с вышеуказанными обстоятельствами прогнозируют падение рынка новых автомобилей в России в 2025 году ниже одного миллиона машин при росте востребованности подержанных автомобилей на вторичном рынке.

Что до заявления Бу Андерссона о потенциале российского авторынка в три миллиона автомобилей в год, то под ним имеются основания. Согласно статистике, рекорд продаж новых автомобилей в России был установлен в 2012 году, когда в стране было продано более 2,9 миллионов новых легковых и лёгких коммерческих машин от разных производителей.

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#россия #экономика #автомобили #транспорт
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