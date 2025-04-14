Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минэнерго оценило потребность России в газовых и паровых турбинах в сотни единиц до 2042 года
Или в десятки тысяч мегаватт, если учитывать их мощность.

Энергия это базовый «кирпичик» любой человеческой деятельности: без неё невозможна ни добыча ресурсов, ни их обработка, ни производство конечной продукции. Поэтому когда в России говорят о новой индустриализации, в которую вошла страна, то в первую очередь подразумевают развитие именно энергетической сферы во всех её проявлениях.

Как сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на материалы Министерства энергетики России о развитии энергетической отрасли до 2042 года, потребность отечественной энергетики в газовых и паровых турбинах до указанного периода составляет несколько сотен единиц.

Так, согласно материалам Минэнерго, до 2031 года в рамках строительства новых и модернизации имеющихся электростанций в России потребуется 75 газовых турбин и 276 паровых турбин суммарной мощностью 46 ГВт (46 000 МВт). В период с 2032 по 2042 год российской энергетической отрасли потребуется ещё 183 газовые турбины и 154 паровые турбины суммарной мощностью 59 ГВт (59 000 МВт). Общая мощность вводимых в строй новых электростанций к 2042 году, как следует из текста материала, должна составить более 88 ГВт (88 000 МВт).

При этом с импортозамещением в данной отрасли всё не так гладко, как хотелось бы. Из материалов Минэнерго РФ следует, что газовые турбины ГТЭ-65 и ГТЭ-170.2 всё ещё разрабатываются, а газовые турбины ГТЭ-110М и ГТЭ-170.1 пока пребывают в этапе «наладки» производства.

Суммарная мощность производства энергетических турбин в России, как следует из последней имеющейся на данный момент статистики за 2022 год, составляет порядка 50—60 единиц в год, а главная трудность заключается в налаживании серийного производства газовых турбин большой мощности, которые раньше в России не выпускались вообще, даже в советский период, и закупались за рубежом.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика #промышленность #энергетика #машиностроение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 апреля
+
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
54
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
18
ТОП-12 самых громких провалов корпорации Apple в XXI веке
10
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
3
TreasureNFT — финансовая пирамида, которая продолжает обманывать пользователей
2
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
1
Как подготовиться к прохождению всей своей игровой библиотеки, советы тем, кто решил победить бэклог
+
Зачем Sony повысила цены на PlayStation 5, почему забыла о США, и как это повлияет на жителей РФ
+
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
+

Сейчас обсуждают

Владислав Новицкий
15:01
реклама двигатель для лохов без обид.
Carscoops: электромобили ломаются более чем в два раза реже автомобилей с ДВС
Шаманов Рустам
15:00
Вот не дают насладится доступными иномарками и все, то рубль отвалится, то кризис сучий, то херню придумают поднять цены
Из-за возвращения западных автобрендов цены на китайские автомобили в России могут упасть на 25%
valera60
14:58
Если бы это "предложили" пиндосы...Но "мировое объединение", в любой сфере деятельности (кроме войны), в их планы не входит.
В Китае предложили создать глобальную систему управления ИИ
valera60
14:50
" Тем не менее, Лютник уверен в том, что «мяч у Трампа», а он знает как вести игру, поэтому ситуация будет разрешена в позитивном ключе, учитывая все интересы Вашингтона. " Они не на игровом поле, а н...
Министр торговли США сообщил о «мягком диалоге» с Китаем
si-cat
14:48
"...но 12600k не умеет в 4 канал вот ну никак.." "..Тут четко сказано что DDR5 использует два 32-битных подканала на одну планку в отличие от DDR4, а это значит что при установленных двух планках памя...
Сборка игрового компьютера моим друзьям за минимальную цену
Amon Amarth
14:43
45% поломок у машин с ДВС - 12-вольтовые батареи? Серьёзно?
Carscoops: электромобили ломаются более чем в два раза реже автомобилей с ДВС
DIP32
14:42
Да, серия ASUS P5Q были хорошими платами. У самого было подобное, конкретные буквы в конце полного названия платы уже не помню. Середнячок был из этой серии.
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
Megagad
14:36
И да, чисто для понимания "что может АМ1" :) Всего-то 45Вт на старте и 65Вт в прайм.
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Megagad
14:33
4к тянет? А с каких пор древняя как навоз мамонта "Radeon R3" тянет 4к? под каким кодеком?
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Megagad
14:32
ну да, а древняя система на "атлоне" тоже "Ноль" потребляет? или всё-же "30Вт без звуковухи"(во что верится с трудом, ибо только у проца ТДП 25Вт)! По сути - сделав комп на НОВОМ железе вы получите те...
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем