Или в десятки тысяч мегаватт, если учитывать их мощность.

Энергия это базовый «кирпичик» любой человеческой деятельности: без неё невозможна ни добыча ресурсов, ни их обработка, ни производство конечной продукции. Поэтому когда в России говорят о новой индустриализации, в которую вошла страна, то в первую очередь подразумевают развитие именно энергетической сферы во всех её проявлениях.

Как сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на материалы Министерства энергетики России о развитии энергетической отрасли до 2042 года, потребность отечественной энергетики в газовых и паровых турбинах до указанного периода составляет несколько сотен единиц.

Так, согласно материалам Минэнерго, до 2031 года в рамках строительства новых и модернизации имеющихся электростанций в России потребуется 75 газовых турбин и 276 паровых турбин суммарной мощностью 46 ГВт (46 000 МВт). В период с 2032 по 2042 год российской энергетической отрасли потребуется ещё 183 газовые турбины и 154 паровые турбины суммарной мощностью 59 ГВт (59 000 МВт). Общая мощность вводимых в строй новых электростанций к 2042 году, как следует из текста материала, должна составить более 88 ГВт (88 000 МВт).

При этом с импортозамещением в данной отрасли всё не так гладко, как хотелось бы. Из материалов Минэнерго РФ следует, что газовые турбины ГТЭ-65 и ГТЭ-170.2 всё ещё разрабатываются, а газовые турбины ГТЭ-110М и ГТЭ-170.1 пока пребывают в этапе «наладки» производства.

Суммарная мощность производства энергетических турбин в России, как следует из последней имеющейся на данный момент статистики за 2022 год, составляет порядка 50—60 единиц в год, а главная трудность заключается в налаживании серийного производства газовых турбин большой мощности, которые раньше в России не выпускались вообще, даже в советский период, и закупались за рубежом.