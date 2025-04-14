Грузовые автомобили этого класса востребованы, и «КАМАЗ» соответствует спросу.

Российский рынок грузовых автомобилей в 2022 году сильно «просел» в связи с уходом привычных западных производителей. Бремя поддержания предложения в значительной степени легло на «КАМАЗ», который нашёл новых поставщиков и наладил собственное производство ранее закупавшихся за рубежом деталей.

Сейчас предприятие активно выводит на рынок новые модели грузовых автомобилей. В частности, сегодня «КАМАЗ» объявил о выпуске первого в поколении К5 «среднетоннажника». Согласно замыслу производителя, новая модель, которой присвоен индекс КАМАЗ-53251, будет служить заменой для двухосного грузового автомобиля КАМАЗ-5325 поколения К4. Сейчас новый грузовик проходит испытания и обкатку.

Автомобиль грузоподъёмностью 12 тонн, основными покупателями которого в «КАМАЗе» видят коммунальщиков и ритейлеров, создаётся на «антисанкционной» компонентной базе и порадует водителей удобной кабиной, наличием кондиционера и многофункциональной информационной системы, а также круиз-контролем для комфортного передвижения в загородном режиме.

КАМАЗ-53251 агрегатируется двигателем мощностью 307 л. с. и девятиступенчатой механической трансмиссией. В зависимости от поставленной задачи на КАМАЗ-53251 можно устанавливать как грузовой фургон, так и рефрижератор, а также краново-манипуляторную установку и даже автомобильный эвакуатор.