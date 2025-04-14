Приобщиться к произведшему фурор мультфильму скоро смогут и в России.

Кинопублика за последние десятилетия избыточного количества фильмов стала очень привередливой, и её сложно чем-нибудь удивить. С полнометражными мультфильмами дело обстоит проще, поскольку и самих мультфильмов выпускается несравнимо меньше, чем обычного кино, да и рассчитаны они преимущественно на семейный просмотр, что значительно повышает кассовые сборы.

В этом году фурор произвёл китайский полнометражный мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов»: лента собрала более двух миллиардов долларов, подавляющая часть которых пришлась на родину, и стала самым кассовым мультфильмом за всю историю кинематографа.

И вот уже скоро приобщиться к приключениям Нэчжи смогут и в России. Как сообщил «Кинопоиск», мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» выйдет в прокат в России уже 29 мая. Дистрибьютором мультфильма выступит компания «Атмосфера кино».

Стоит отметить, что российский кинорынок значительно «просел» после событий 2022 года, связанных с уходом западных кинокомпаний с российского рынка, так что любая помощь, тем более, когда речь заходит о качественном продукте, ему не повредит.