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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Variety: Экранизация Minecraft собрала более $550 млн в мировом прокате
Такого результата явно ожидали немногие.

«Песочница» Minecraft остаётся одной из самых популярных видеоигр из ныне существующих, поэтому, когда режиссёр Джаред Хесс изъявил желание снять фильм по её мотивам, сообщество геймеров восприняло данное известие позитивно.

Фильм «Minecraft в кино» (A Minecraft Movie) вышел в прокат в конце марта—начале апреля и, несмотря на скромные оценки критиков, начал активно собирать сначала десятки, а затем и сотни миллионов долларов в прокате. Как сообщило издание Variety, мировые кассовые сборы экранизации культовой видеоигры превысили $550 миллионов.

Таким образом, «Minecraft в кино» уже стал самым кассовым фильмом из числа вышедших в этом году, если, конечно, не учитывать произведший фурор китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов», заработавший более двух миллиардов долларов, подавляющая часть из которых пришлась непосредственно на внутренний китайский рынок.

Согласно общеизвестным данным, бюджет «Minecraft в кино» составил $150 миллионов. Таким образом, фильм всего за два уик-энда почти четырежды окупил собственное производство и генерирует исключительно прибыль.

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#кино #minecraft #a minecraft movie #minecraft в кино
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