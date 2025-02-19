Начался важный процесс, без всякого преувеличения.

За последние 11 лет, а если говорить откровенно, то и вовсе за 17 лет, отношения между Россией и США по вине администраций Белого дома скатились до таких низов, что уже невозможно даже удивить кого бы то ни было и пробить очередное дно. Разорванные Вашингтоном в одностороннем порядке договоры о стратегической безопасности и сокращению вооружений, расширение НАТО, несмотря на известное мнение РФ по этому поводу, незаконные нелегитимные рестрикции («санкции»), деградация дипломатической работы. Список можно продолжать и отбить пальцы, печатая весь спектр пунктов, по которым отношения сверхдержав находятся сейчас на самом низком уровне за всю их историю, включая даже наиболее ожесточённые периоды Холодной войны. На всякий случай напоминаем, что в Холодную войну США хотя бы не разрешали своим прокси наносить удары американским оружием по общепризнанной территории России (тогда СССР).

В связи с этим искреннее желание новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом наладить отношения с Россией в Москве воспринимаются в высшей степени позитивно. Вчера в Эр-Рияде состоялся первый раунд переговоров между РФ и США на уровне глав внешнеполитических ведомств, стороны обсудили массу вопросов и договорились создать контактные группы по дальнейшему восстановлению двусторонних отношений во всём их многообразии. Настрой обеих сторон переговоров был доброжелательным и все участники, словно выдохнув, отозвались о процессе максимально позитивно.

Вчера свою высокую оценку переговорам дал президент США Дональд Трамп, сегодня такую же высокую оценку дал президент России Владимир Путин. По словам главы российского государства, Москва и Вашингтон сделали первый шаг к возобновлению работы по разным направлениям. Путин отметил, что с американской стороны участвовали «совсем другие люди», обходившиеся без предвзятости и осуждений.

Как добавил Путин, процесс урегулирования российско-американских отношений критически важен, и без этого процесса невозможно будет решить украинский кризис. При этом президент России объективно оценивает ситуацию: переговоры будут непростыми, и простой встречи с Трампом будет недостаточно для стабилизации двусторонних отношений. Москве и Вашингтону необходимо кропотливо совместно работать над большим перечнем вопросов.