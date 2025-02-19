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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп: рейтинг Зеленского 4 %, конфликт можно было урегулировать несколько лет назад, но теперь Украина разрушена
Также президент США напомнил, что если бы РФ хотела разрушить украинскую столицу, то сделала бы это.

В связи с причинами, носящими сугубо географический характер, в США основная политическая деятельность началась тогда, когда в России уже глубокая ночь. Президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции по итогам встречи переговорных делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, в рамках которой сделал ряд очень резких заявлений относительно и украинского кризиса в целом, и киевского политического руководства в частности.

Президент США заявил, что реальный рейтинг одобрения Владимира Зеленского составляет 4 %. Также Трамп заявил, что разочарован позицией официального Киева, у которого были все возможности урегулировать конфликт с Россией на протяжении трёх лет, но который не стал этими возможностями пользоваться, в результате чего Украина теперь «разрушена».

Глава Белого дома убеждён в том, что ещё несколько лет назад (видимо, имеется в виду, до начала боевых действий в феврале 2022 года) кризис можно было разрешить без территориальных потерь для Украины. Причём, уверен Трамп, это мог бы сделать даже «посредственный» переговорщик.

Трамп, по сути, очень конкретно намекнул Украине на то, что в стране необходимо провести президентские выборы. По словам президента США, это не только российское требование, это вопрос, который беспокоит многие государства. И если Украина хочет участвовать в переговорах, то ей надо провести выборы.

Вместе с тем Трамп открыто разрушает выстраивавшиеся на протяжении трёх лет «нарративы» о том, что Россия якобы слаба в военном смысле. По мнению американского лидера, у РФ есть возможности уничтожить украинские города, включая Киев, но Россия этого сознательно не делает.

Что до переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, то Трамп доволен встречей и добавил, что его уверенность в урегулировании кризиса укрепилась. Что до дальнейшего вовлечения Европы в украинский кризис, то Трампа это не сильно заботит, главное, что американские войска на Украину посланы не будут.

#россия #украина #сша #политика
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