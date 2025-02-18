Дальность действия увеличится, равно как и скорость. Перехватывать дроны станет сложнее.

Ударные беспилотники «Герань-2» используются вооружёнными силами России в рамках специальной военной операции преимущественно с целью опустошения боезапаса систем ПВО Украины, ныне состоящих из техники западного производства. Если дроны долетают до намеченных целей — это, скорее, полезный бонус, чем цель военного руководства России. Тем не менее, один факт остаётся неоспоримым: нанесение ударов беспилотниками экономически гораздо выгоднее, чем ракетами.

В связи с этим в России ещё в прошлом году начали создавать беспилотники «Герань-3» с реактивными двигателями, и вот, согласно имеющейся у Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, в России начато серийное производство этих БПЛА.

Как уточняется, дроны «Герань-3» благодаря малогабаритному турбореактивному двигателю может преодолевать расстояние до двух с половиной тысяч километров, развивая при этом скорость до 550—600 километров в час. Проще говоря, «Герань-3» бьёт дальше и долетает до цели быстрее, чем её более известная «сестра», а это, в свою очередь, делает и перехват беспилотников более сложной и наукоёмкой задачей.