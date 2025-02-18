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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Lada Vesta начнёт продаваться в Иране — СМИ
Решение правильное. Предприятию нужны рынки сбыта, чтобы делать производство экономически целесообразным.

Российский автопром испокон веков испытывает трудности, которые не позволяют ему развиваться. Только что-то начнёт срастаться — война, только после завершения войны что-то начнёт снова налаживаться — развал страны, только последствия развала страны начнут преодолеваться, как грянет кризис. В общем, у российского автопрома попросту нет века спокойствия и большого рынка сбыта. Как следствие, автопром не развивается, а если и развивается, то его смысл автоматически теряется из-за высоких цен.

Очевидно, что без расширения рынка сбыта делать широкий спектр автомобилей в России никто не станет — это попросту экономически нецелесообразно. Похоже, осознавать эту примитивную истину наконец-то начали в «АвтоВАЗе». Так, сегодня иранское издание Charkhan сообщило о том, что российский легковой автогигант начнёт экспансию в Иран.

Первыми моделями «АвтоВАЗа», которые начнут продаваться в Иране, станут Lada Vesta и Lada Vesta SW Cross. Сейчас, сообщает пресса, машины проходят процедуру сертификации.

Эксперты полагают, что итог работы «АвтоВАЗа» в Иране будет отрицательным. Причина в том, что в самой Исламской республике действуют автомобильные заводы, на которых выпускаются автомобили гораздо дешевле продукции тольяттинского автогиганта, и при этом гораздо более оснащённые.

Понятно, что без выхода на зарубежные рынки у тольяттинцев вообще не будет никакого шанса на конкурентоспособность (сейчас-то она даже внутри России поддерживается исключительно искусственно через утильсбор и стоимость растаможки), но реальность такова, что государство считает «АвтоВАЗ» системообразующим предприятием, требующим жёсткого протекционизма, даже если это вредит потребителям.

#россия #экономика #автомобили #иран #lada #lada vesta #«автоваз»
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