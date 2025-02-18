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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Не могли представить лучшего результата»: делегация США поделилась впечатлениями от переговоров с РФ
Российская сторона тоже явно довольна. Но радоваться пока рано.

Любые переговоры, любое деловое общение, будь то на бытовом, коммерческом или даже государственном уровне, начинаются со страха неизвестности. Затем, по мере общения между сторонами налаживаются контакты, и выясняется, что все не так плохо, как они себе это представляли в преддверии самих переговоров. Российская сторона уже назвала прошедшие сегодня в Эр-Рияде переговоры между РФ и США как конструктивные и позитивные, и вот, очередь дать комментарий по поводу хода переговоров дошла до американской стороны.

Представители американской делегации в лице госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца остались довольны и отметили, что налаживание контактов с Москвой — это важный этап, ведь на протяжении свыше трёх лет никаких реальных контактов между государствами не было вообще.

«Переговоры прошли позитивно, бодро, конструктивно. Все были настроены на достижение правильных решений. Мы [с другими участниками делегации] обсудили это по итогу диалога — мы не могли представить лучшего результата после этой сессии переговоров. Всё было очень основательно», — заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что впереди ещё большая дипломатическая работа.

#россия #сша #политика
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