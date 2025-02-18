Любые переговоры, любое деловое общение, будь то на бытовом, коммерческом или даже государственном уровне, начинаются со страха неизвестности. Затем, по мере общения между сторонами налаживаются контакты, и выясняется, что все не так плохо, как они себе это представляли в преддверии самих переговоров. Российская сторона уже назвала прошедшие сегодня в Эр-Рияде переговоры между РФ и США как конструктивные и позитивные, и вот, очередь дать комментарий по поводу хода переговоров дошла до американской стороны.
Представители американской делегации в лице госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца остались довольны и отметили, что налаживание контактов с Москвой — это важный этап, ведь на протяжении свыше трёх лет никаких реальных контактов между государствами не было вообще.
«Переговоры прошли позитивно, бодро, конструктивно. Все были настроены на достижение правильных решений. Мы [с другими участниками делегации] обсудили это по итогу диалога — мы не могли представить лучшего результата после этой сессии переговоров. Всё было очень основательно», — заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что впереди ещё большая дипломатическая работа.