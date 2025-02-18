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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США и РФ создадут специальную группу по урегулированию украинского кризиса
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, участвовавший в переговорах с США.

Главной темой сегодняшнего дня, конечно же, безальтернативно являются прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между Россией и Соединёнными Штатами. Стороны общались 4,5 часа, и очевидно, что Украина, хоть она и является главной причиной развала российско-американских отношений, обсуждалась больше постольку-поскольку.

Тем не менее, задача урегулирования украинского кризиса слишком важна, чтобы её проигнорировать. Стороны сошлись во мнении, что урегулирование должно носить стабильный, прочный, долгосрочный характер, и условились создать специальную группу по урегулированию. О создании такой группы сообщил участник переговорной группы, помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы изложили наши принципиальные позиции, подчеркнули необходимость учёта первопричин конфликта. Американцы достаточно бегло, я бы сказал, обозначили свои подходы. После этого условились, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займётся обсуждением всех нюансов этой проблемы», — заявил Ушаков.

Необходимо понимать, что сегодня был сделан только первый даже не шаг, а шажочек к нормализации российско-американских отношений и к урегулированию украинского кризиса. Впереди ещё целая череда встреч, тяжёлая, кропотливая работа дипломатов и юристов. А боевые действия тем временем продолжаются, и позиции России «на земле» продолжают усиливаться. Здесь время играет на стороне РФ и против коллективного Запада во главе с США, поэтому именно в интересах Вашингтона максимально надавить на киевское политическое руководство, дабы то пришло в себя и реалистично смотрело на происходящие события.

#россия #сша #политика
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