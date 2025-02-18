«Снова про Украину и без Украины», резюмировал Зеленский.

Сегодня, как вы знаете, в Эр-Рияде состоялся первый раунд переговоров между Россией и Соединёнными Штатами. Делегации обсудили широкий спектр вопросов, включая необходимость прочного, устойчивого урегулирования украинского кризиса. Будущее Украины пока что обсуждается без Украины, и риторика с терминами, которые использовали главы делегаций с обеих сторон, вызвала в Киеве опасения.

Так, Владимир Зеленский, сегодня с неизвестной реальной целью находящийся в Турции на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, отвечая на вопросы прессы, заявил, что у него возникло ощущение, что Россия и США обсуждают «ультиматум», который Россия поставила Украине ещё в самом начале боевых действий.

«Россия поставила ультиматум в этот момент. Уменьшение численности вооружённых сил Украины, признание оккупированных территорий Украины территориями России, хотели поставить пророссийское правительство, чтобы оно было полностью в вертикали Путина, и у меня такое ощущение, что сейчас проходят переговоры, и они с этим самым настроением проходят. Они проходят между представителями России и представителями Соединённых Штатов Америки», — заявил Зеленский.

«Снова про Украину и без Украины. Если мы в самый сложный момент не пошли на эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдёт?», — добавил Зеленский.

На самом деле, Зеленский и безоговорочно, в нарушение всех собственных национальных интересов поддерживающие его европейские страны, могут совсем неиллюзорно сорвать все попытки РФ и США урегулировать данный кризис, являющийся камнем преткновения для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Понятно, что никаких экономических, военных и военно-технических возможностей на протяжении длительного времени обеспечивать Украину у Евросоюза нет, поскольку он находится в тяжелейшем экономическом кризисе, вызванном конфронтацией с РФ, но затянуть боевые действия ещё на несколько месяцев или даже на год—полтора — вполне в состоянии. Это надо понимать и не делать пока поспешных выводов.