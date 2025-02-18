Разрядка между сверхдержавами должна произойти. Это надо осознавать.

Сегодняшние отношения между Россией и США можно без преувеличения назвать самыми безобразными за всю их историю, включая крайне ожесточённый период Холодной войны. При всех противоречиях столь беспрецедентных незаконных санкций в отношении СССР/РФ не было, а стороны всегда придерживались практики сохранения диалога во избежание катастрофических последствий. Не скатиться в неразрешимый кризис, катализатором которого стали боевые действия на Украине, при предыдущей администрации США помогла только исключительная терпеливость российского политического руководства. Новая же администрация США понимает, что лучше говорить, чем смотреть друг на друга сквозь прорезь прицела.

Первый раунд переговоров на высоком уровне между Москвой и Вашингтоном состоялся сегодня в столице Саудовской Аравии. Стороны отметили, что переговоры прошли продуктивно, назвали это важным шагом к нормализации двусторонних отношений и, по сути, проторили дорогу для последующих встреч, включая встречу на высшем уровне — между президентами.

В российской делегации принимал участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, которого считают главным переговорщиком по линии бизнес-связей с американской стороной, и хорошо знакомого со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приехавшим на переговоры именно ради диалога с Дмитриевым.

И вот, Дмитриев сообщил, что в результате ухода с российского рынка американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов, и предоставил эту статистику американской делегации. По словам Дмитриева, взаимодействие России и США позволит странам решать большой спектр проблем, а российский рынок, как следует из вышеуказанной статистики, слишком крупный и привлекательный, чтобы на нём не участвовать.

Глава РФПИ также добавил, что США и Россия обсуждают восстановление «некоторых» экономических проектов, но не уточнил, о каких конкретно проектах идёт речь. Отдельные СМИ упоминают, что речь может идти о восстановлении участия американских корпораций в работе в российском энергетическом секторе. Если сведения подтвердятся, то это можно будет без преувеличения считать колоссальной уступкой Москвы Вашингтону.