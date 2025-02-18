Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубио: США и РФ договорились о необходимости прочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса
Это непоколебимая позиция Москвы.

Как вы хорошо знаете, Москва несколько раз сильно обожглась, идя навстречу западным тогда ещё партнёрам, а теперь оппонентам, в вопросе украинского кризиса. Европейцы недоговороспособны, в чём прямым текстом признавались неоднократно, обсуждая истинный, по их мнению, смысл Минских соглашений как способ выиграть время для накачки Украины оружием. США же только сейчас, когда исход украинского кризиса очевиден даже тем, кто смотрят на мир сквозь розовые очки, начали прямые официальные переговоры с Россией. Проще говоря, чтобы добиться переговоров, РФ пришлось не только обнулить все военные усилия Запада по «спасению» Украины, но и выдержать абсолютно беспрецедентное санкционное давление.

На фоне реальной ситуации «на земле» Москва придерживается своей непоколебимой позиции, которую можно выразить следующим образом: урегулирование должно быть прочным и устойчивым миром, а не шатким перемирием. Сегодня эту риторику после переговоров в Эр-Рияде подхватила делегация США во главе с госсекретарём Марко Рубио.

Как отметил Рубио, США и Россия договорились о том, что украинский кризис должен завершиться прочным и устойчивым урегулированием, с уступками от всех сторон кризиса. Рубио не стал уточнять, как американская делегация видит эти уступки, и на каком основании на них должна идти Россия.

Понятно, что пока что сверхдержавы сделали лишь первый шаг к началу диалога, и впереди долгая, трудная, кропотливая работа. Россия, напомним, видит прочный и устойчивый мир так: демилитаризованная (разоружённая), нейтральная внеблоковая Украина, на которой отменены дискриминационные законы и указы, отведённая на границы 1997 года военная инфраструктура НАТО и сформированная новая архитектура европейской безопасности. И уже от этого можно, что называется, отталкиваться.

#россия #сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
37
Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
4
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
617
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
4
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
12
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
+

Сейчас обсуждают

Ренбокот
17:40
беспроводная мыш с Клавой + длинный hdmi и играй. У меня системник возле телевизора и подключен одновременно к монитору 2К и телеку 4К
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Ренбокот
17:38
старовер :)
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Ренбокот
17:38
с такими ценами на железо я сам скоро приставку куплю и буду лёжа на диване играть )))
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
OgoGoLog
17:37
Писали потоком про реакцию запада о переговорах, среди которых новость от FOX News. "Соединенные Штаты и РФ предлагают план урегулирования на Украине из 3 этапов, предполагающий проведение выборов в н...
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Маэстро
17:37
Да ты уже, пока на диване сидишь, твоя страна тю тю. Почему не дохнешь в вонючем окопе с всуками за счастье сша и бугати голобородько?
Глава РФПИ сообщил о значительных убытках американских компаний из-за ухода с российского рынка
Маэстро
17:34
А шо ето ты такой ласковый стал, может минет мне сделаешь?
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
VladTag
17:34
Глава РФПИ сообщил о значительных убытках американских компаний из-за ухода с российского рынка
VladTag
17:33
Глава РФПИ сообщил о значительных убытках американских компаний из-за ухода с российского рынка
Маэстро
17:33
Семимесячный слитый довбойоб, я смотрю ты не только у меня нассасываешь, но и у всех посетителей сайта, признайся тебе ведь это нравится?
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Маэстро
17:32
Напомню тебе кто это сказал, пока ты насасываешь.
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем