Это непоколебимая позиция Москвы.

Как вы хорошо знаете, Москва несколько раз сильно обожглась, идя навстречу западным тогда ещё партнёрам, а теперь оппонентам, в вопросе украинского кризиса. Европейцы недоговороспособны, в чём прямым текстом признавались неоднократно, обсуждая истинный, по их мнению, смысл Минских соглашений как способ выиграть время для накачки Украины оружием. США же только сейчас, когда исход украинского кризиса очевиден даже тем, кто смотрят на мир сквозь розовые очки, начали прямые официальные переговоры с Россией. Проще говоря, чтобы добиться переговоров, РФ пришлось не только обнулить все военные усилия Запада по «спасению» Украины, но и выдержать абсолютно беспрецедентное санкционное давление.

На фоне реальной ситуации «на земле» Москва придерживается своей непоколебимой позиции, которую можно выразить следующим образом: урегулирование должно быть прочным и устойчивым миром, а не шатким перемирием. Сегодня эту риторику после переговоров в Эр-Рияде подхватила делегация США во главе с госсекретарём Марко Рубио.

Как отметил Рубио, США и Россия договорились о том, что украинский кризис должен завершиться прочным и устойчивым урегулированием, с уступками от всех сторон кризиса. Рубио не стал уточнять, как американская делегация видит эти уступки, и на каком основании на них должна идти Россия.

Понятно, что пока что сверхдержавы сделали лишь первый шаг к началу диалога, и впереди долгая, трудная, кропотливая работа. Россия, напомним, видит прочный и устойчивый мир так: демилитаризованная (разоружённая), нейтральная внеблоковая Украина, на которой отменены дискриминационные законы и указы, отведённая на границы 1997 года военная инфраструктура НАТО и сформированная новая архитектура европейской безопасности. И уже от этого можно, что называется, отталкиваться.