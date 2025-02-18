Сделан первый шаг, но говорить о результатах пока рано.

Итак, около часа назад в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) состоялся без преувеличения исторический момент: США и Россия как истинные участники украинского кризиса провели первые официальные переговоры. Тем обсуждения между делегациями был вагон и маленькая тележка. Украина, безусловно, была одной из главных тем. Пока что говорить о том, что Москва и Вашингтон готовы вернуться к периоду безоблачности в отношениях, как было до 2008 года (до приглашения Украины и Грузии в НАТО), мягко говоря, преждевременно, но в целом по итогам первого раунда переговоров стороны поняли главное: встречаться и обсуждать вопросы, включая критически важные, необходимо.

Первый раунд переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств и представителей бизнеса состоялся, и сам процесс продолжался 4,5 часа, в рамках которых стороны один раз уходили на пятнадцатиминутный перерыв. С российской стороны делегация состояла из главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника президента России Юрия Ушакова, а также главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. С американской стороны делегация состояла из главы Госдепа США Марко Рубио, советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, а также спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

По итогам первого раунда переговоров стороны согласились с тем, что это важный шаг для взаимоотношений сторон, что РФ и США должны в первую очередь руководствоваться своими собственными национальными интересами, и договорились продолжить общение и подготовиться к встрече глав государств.