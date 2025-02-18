Она ранее смогла импортозаместить паракорд, который поставлялся из США.

Компания HARDWICK, известная производством крепежных элементов, открыла новое направление – производство канатно-верёвочной продукции. На это предприятие было выделено 15 млн рублей под 5% годовых в рамках поддержки от центра «Мой бизнес» при содействии Министерства экономического развития Челябинской области.

Новая производственная линия HARDWICK-TEX специализируется на выпуске оборудования для текстильной промышленности, включая вязальные, кольцекрутильные и перемоточные машины. Компания ориентируется на замещение импортных аналогов, повышая конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме этого, HARDWICK занимается производством шнуров, веревок и тросов, включая тактические шнурки, гимнастические скакалки и яхтенные веревки. Особое внимание уделяется паракорду – прочному синтетическому шнуру, ранее импортировавшемуся из США. Теперь компания полностью импортозаместила паракорд и выпускает его на собственных мощностях.

Для закупки сырья для паракорда компания обратилась в центр «Мой бизнес» и получила заем 15 млн рублей под 5% годовых на 3 года. Это позволило проекту развиваться и достигать высокого экспортного потенциала.

Коммерческий директор центра «Мой бизнес» Ирина Сипкова отметила, что импортозамещение – одно из актуальных направлений бизнеса. Льготные займы помогают предприятиям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и предлагать востребованные товары.

Центр «Мой бизнес» предлагает более 10 программ финансирования с льготной процентной ставкой до 15% годовых и сроком до 36 месяцев.