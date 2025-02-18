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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
VVP Group начнёт выпуск смартфонов под своим брендом «Байон» на заводе Samsung в Калуге
Ну не простаивать же ему.

Российский дистрибутор электроники VVP Group планирует начать производство смартфонов под своим брендом «Байон» на арендованном предприятии Samsung в Калуге, а также предоставлять площадку для контрактного производства. Компания также рассматривает возможность выпуска под другими брендами.

VVP Group арендовала мощности Samsung в Калуге для выпуска телевизоров и стиральных машин, а позже на этом заводе начали собирать мониторы и серверы «Гравитон». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем онлайн-ритейлера «Байон» является Сергей Фомин, генеральный директор ООО «В логистик», принадлежащего VVP Group.

Летом 2023 года «Байон» получил сертификаты на ввоз телефонов собственного производства и зарегистрировал товарный знак Metame. Выручка компании в 2023 году выросла с 443 млн рублей до 3,8 млрд рублей. Переоборудование завода для сборки смартфонов возможно, но ключевые компоненты придётся импортировать — в этом уверен Кирилл Скворцов, директор по стратегическому развитию STI Group.

Самым затратным в производстве смартфонов остаётся тестирование устройств, требующее специального оборудования, которого нет на калужском заводе.

GS Group вложил 3,5 млрд рублей в настройку линий по производству смартфонов, по данным CNews. Если южнокорейские бренды, такие как LG, Samsung и Hyundai, вернутся на российский рынок, то они смогут наладить сборку младших моделей на калужском предприятии.

#смартфоны #сделано в рф #smasung #vvp group
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