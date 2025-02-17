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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западные СМИ подсчитали, сколько лет Украина будет расплачиваться по долгам с США
Здесь уместнее было бы сказать, сколько поколений.

На протяжении слишком долгого времени страны коллективного Запада создавали вокруг Украины убеждённость в том, что вся оказываемая Киеву помощь — от чистого сердца, безвозмездно. Возможно, так оно и было бы, если бы в результате созданных российской армией объективных реалий в современной геополитике на выборах в США не победил Дональд Трамп и сформированная им администрация. И вот, новая администрация прямым текстом говорит, что за всю «помощь», оказанную Америкой, Украине придётся расплатиться. Пока что речь идёт о редкоземельных металлах, ну а сумма, названная президентом США Дональдом Трампом, составляет $500 миллиардов.

Издание Responsible Statecraft отметило, что в случае, если Украина не пойдёт с США на сделку по передаче своих ресурсов американцам, то при учёте обычных объёмов экспорта редкоземельных металлов, составивших в 2023 году порядка $4,2 млрд, то на выплату долга перед США стране потребуется порядка 120 лет.

Понятно, что в реальности деньги с Украины будут взимать не только редкоземельными металлами, но и вообще всеми ресурсами, которые останутся на подконтрольной Киеву территории страны, но вряд ли это сильно сократит период выплаты долгов. На всякий случай напоминаем, что СССР, а впоследствии Россия, расплачивались за американский ленд-лиз, составивший мизерную часть общего количества военной техники и экипировки во время Великой отечественной войны, вплоть до середины двухтысячных годов. Поставки техники, боеприпасов и различной экипировки из США на Украину были не в пример больше, да и само оружие сегодня многократно дороже, при учёте несравнимо меньшего экономического потенциала Украины в сравнении с СССР/РФ. Здесь, что называется, повезёт тем регионам, которые окажутся в составе России: им хотя бы не надо будет расплачиваться по долгам.

#россия #украина #сша #политика #экономика
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