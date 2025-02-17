Тормоза вообще придумали трусы.

Автомобильный транспорт десятилетиями становится объектом различных запретов и требований в вопросе экологичности. И если раньше эти требования и запреты были вполне обоснованными, ведь именно благодаря им постоянно совершенствуются двигатели внутреннего сгорания (ДВС) и в обязательном порядке устанавливаются каталитические нейтрализаторы выхлопных газов, то вот последние 10—15 лет борьба с ДВС в той же Европе носила больше безумный, фанатический и контрпродуктивный характер. Жёсткие нормы по выхлопам, скандалы вокруг автопроизводителей, принудительный перевод всех сначала на дизель, затем гонения на дизель и насильственный перевод на электрическую тягу.

Казалось бы, на сегодняшний день двигатели внутреннего сгорания, включая дизельные, если бить по рукам тех гаражных дел мастеров, которые оказывают услуги вырезания каталитических нейтрализаторов, совершенно безобидны и при исправно работающей системе не источают вообще никакого запаха. Поэтому британские учёные решили как-то оттеснить фокус внимания надзорных органов от дизелей посредством смещения этого внимания на другую «проблему».

Таковой, по версии учёных из Университета Саутгемптона, является пыль в виде продуктов износа автомобильных тормозных колодок. Как отметили исследователи, именно эта пыль сейчас преимущественно загрязняет атмосферу в городах, и даже при определённых обстоятельствах делает это интенсивнее, чем современные дизельные моторы.

Уточняется, что в исследовании участвовали тормозные колодки разного состава, и никакого условно безопасного из них обнаружено не было: продукты износа тормозных колодок, по версии учёных из вышеуказанного университета, приводят к заболеваниям дыхательной системы.

Следует отметить, что продукты износа автомобильных шин загрязняют воздух гораздо сильнее тормозных колодок. Проблема в том, что ни колодки, ни шины ничем заменить невозможно: автомобиль без них просто не может выполнять свои функции.