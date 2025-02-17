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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
К вопросу об «уступках» со стороны России. В этом плане никаких уступок не будет.

Сейчас, когда в Саудовской Аравии готовятся переговоры России и США, в рамках которых стороны обсудят двусторонние отношения, а именно нормализацию оных, включая разрушение построенных предыдущими американскими администрациями барьеров, у многих патриотично настроенных граждан возникают опасения, что Россия в рамках этих переговоров может пойти на большие уступки, включая территориальные.

Успокоить таких деятелей, а также убедить западных деятелей в том, что позиция Москвы максимально серьёзная, жёсткая и непоколебимая, решил сегодня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Украина безвозвратно потеряла «не только Крым, но и ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России».

Напомним, что в июне 2024 года президент России Владимир Путин напомнил, что РФ присоединила эти регионы в их полных административных, а не фактически контролируемых границах. Это значит, что ВСУ должны быть выведены с территорий, входящих в состав России в рамках российской конституции. После этого можно будет начинать предметные переговоры о мирном урегулировании.

Здесь следует также понимать, что Соединённым Штатам нечего предложить России, кроме полного снятия всех санкций. С военной точки зрения этот конфликт Москвой выигран, вопрос лишь во времени, с экономической точки зрения Россия выдержала абсолютно беспрецедентные незаконные санкции объединённого Запада, с военно-технологической точки зрения российское оружие продемонстрировало себя великолепно, а западное — крайне посредственно. Проще говоря, все козыри в руках у Москвы, и сложно себе представить, как в таких реалиях обсуждать некий взаимовыгодный для США и РФ вариант урегулирования украинского кризиса. Собственно, поэтому обсуждать Украину Москва и Вашингтон будут лишь постольку-поскольку; основной темой обсуждения будет именно «разрядка» и восстановление отношений, включая их экономическую часть. Подразумевающую, очевидно, снятие санкций.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
5
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