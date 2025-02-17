Эти государства недоговороспособны, и, как следствие, говорить с ними не о чем.

Российское политическое руководство давно упоминает тотальную недоговороспособность стран коллективного Запада в вопросе отношений с Россией и всего, что так или иначе с этим связано. Ярчайшим примером являются Минские соглашения, подразумевавшие, что европейские страны — Германия и Франция — будут оказывать на Украину максимальное давление с целью того, чтобы Киев как объект договора эти самые условия исполнял точно и в срок. Вместо этого руководители Германии и Франции впоследствии утверждали, что «Минском» просто выигрывали для Киева время для его накачивания оружием и натравливания на Россию.

Затем, когда началась специальная военная операция, Запад, и преимущественно Европа, вместо того, чтобы давить на Киев с целью окончания боевых действий, начали подначивать Украину, оказывать ей финансирование и снабжение вооружениями, включая тяжёлые. Теперь же Европа, глядя на то, что между РФ и США может произойти «разрядка», а украинский кризис будет разрешён между Москвой и Вашингтоном за спинами Европы и Украины, начинает требовать своего участия за столом переговоров.

И Москва, и Вашингтон с таким видением дипломатии не согласны, поэтому обе стороны переговоров заявили, что переговоры будут двусторонними. США допустили более мягкую формулировку с допущением Украины и Европы до переговоров уже после того, как их первые раунды будут сыграны между истинными участниками. Россия же проявляет максимально жёсткую позицию. Так, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Евросоюза и Великобритания не могут быть стороной переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Как справедливо отметил Небензя, эти страны одержимы «маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране» за счёт Украины, неспособны стратегически мыслить и не являются договороспособными акторами. Также, отметил Небензя, европейские страны, несмотря на то, что реальность у них перед глазами, отказываются её видеть и принимать, и продолжают делать оторванные от реальности заявления.

Судя по всему, как и должно было быть, Россия и США договорятся хотя бы о частичной «разрядке» напрямую, а Европу, и уж тем более Украину, поставят перед свершившимся фактом с обязательством смириться с новой реальностью и полностью ей соответствовать. А там уж в перспективе в Европе под давлением экономического кризиса, вызванного конфронтацией с Россией, начнут меняться правительства — очевидно, на более договороспособные.