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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ростех привёз на выставку в Абу-Даби новую версию танка Т-90МС
Центром притяжения становится Ближний Восток. Заметьте, это больше не Европа.

Российский танк Т-90МС как идея и в виде опытных образцов существует уже больше десятка лет, однако события, начавшиеся в феврале 2022 года и продолжающиеся по сей день, выявили необходимость его масштабной модернизации. Итогом проведённой работы стал танк с точно таким же названием, однако радикально отличающимся от своего предшественника во всех остальных аспектах. Так, сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби современную версию Т-90МС.

По словам Чемезова, несмотря на одинаковые названия, это совсем другой танк в сравнении с тем, что был представлен на той же самой выставке десять лет назад. Новый Т-90МС получил доработки с учётом опыта проведения специальной военной операции. Танк оснащён интеллектуальными системами, а также современными прицелами и системой управления огнём. Значительным изменениям подверглись системы защиты: современный Т-90МС может противодействовать всем современным противотанковым средствам, а также FPV-дронам, ставшим одними из ключевых средств поражения техники в рамках боевых действий на Украине.

Следует понимать, что сейчас российская оборонная промышленность раскочегарена на полную мощность, и так просто этот процесс остановить уже невозможно. А это значит, что даже если украинский кризис будет урегулирован, то ОПК продолжит выпускать технику в прежних объёмах, превышающих внутренние потребности. Логичный вывод — отъедать обратно свой статус второго главного экспортёра вооружений в мире. Для этого Россия, собственно, и продолжает участвовать в международных оборонных выставках.

#россия #танки #промышленность #т-90мс
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