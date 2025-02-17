Всем крайне интересно, чем завтра завершатся переговоры РФ и США.

Главной темой завтрашнего дня станут переговоры России и Соединённых Штатов в Саудовской Аравии. Стороны на уровне глав внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр двусторонних отношений, затронут ряд глобальных вопросов и проложат путь к встрече на высшем уровне — президентском. Сегодня же делегации прибывают в столицу королевства — Эр-Рияд — и за данным процессом, как выяснилось, многие следят.

Так, сервис Flightradar24, который используется для отслеживания рейсов, уведомляет о том, что самым просматриваемым рейсом стал полёт российского правительственного Ил-96-300 специального лётного отряда «Россия», на котором находится российская делегация в составе главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова.

С американской стороны на переговорах будут глава Госдепа США Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Несмотря на то, что это, по сути, прорыв в двусторонних отношениях между Россией и Соединёнными Штатами, ведь предыдущая администрация США никакого диалога с РФ не вела и занималась исключительно эскалацией украинского кризиса, относиться к возобновлению диалога следует максимально сдержанно. Безусловно, хочется проявлять оптимизм, но пока что, объективно говоря, поводов для этого — ну, кроме самого факта начала переговоров — нет. И не факт, что будут.