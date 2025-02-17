Как бы кто ни относился к США, но переговоры двух сверхдержав всегда лучше, чем размахивание кулаками.

В кризисных ситуациях нередко участники кризиса всё-таки берутся за голову и начинают действовать так, как подобает действовать взрослым людям, облечённым властью и, как следствие, колоссальной ответственностью. Вот и сейчас кризис в отношениях между РФ и США запределен — хуже не было даже в самые ожесточённые периоды Холодной войны — и очевидно, что между Москвой и Вашингтоном необходима «разрядка».

Пока что по поводу переговоров следует проявлять максимально осторожный оптимизм, ведь, в конце концов, российские условия урегулирования кризиса абсолютно безоговорочны, и неисполнение любого их пункта будет означать лишь отложенный конфликт. Тем не менее, процесс начался, и это уже колоссальный прогресс в сравнении с абсолютно не отдававшей отчёт в своих действиях предыдущей администрацией Соединённых Штатов.

И вот, сегодня ночью в Саудовскую Аравию отправилась американская делегация, ну а сегодня днём в Эр-Рияд вылетела российская делегация. Данные сведения подтверждаются сервисом Flightradar24, на котором можно посмотреть маршрут полёта правительственного Ил-96 специального лётного отряда «Россия».

Официально неизвестно, кто в составе российской делегации, но СМИ передают, что это глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. В американской делегации будут спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, а также советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, а возглавлять американскую делегацию будет глава Госдепа США Марко Рубио.

Обсуждаться в Саудовской Аравии будет целый спектр вопросов двусторонних отношений РФ и США. В телефонном разговоре между Лавровым и Рубио упоминалось, что в том числе будет обсуждаться восстановление полноценной работоспособности российской и американской дипломатических миссий в США и РФ соответственно. Также обсудят вопросы двустороннего экономического взаимодействия и общий спектр тем урегулирования двусторонних отношений. Как мы уже сказали, всё похоже на процесс «разрядки», нормализации отношений двух сверхдержав, но проявлять оптимизм пока нужно предельно осторожно. Слишком всё шатко, стремительно и, мы бы даже сказали, нарочито демонстративно. Сама встреча делегаций пройдёт завтра, 18 февраля.