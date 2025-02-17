Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская делегация отправилась в Саудовскую Аравию на переговоры с США
Как бы кто ни относился к США, но переговоры двух сверхдержав всегда лучше, чем размахивание кулаками.

В кризисных ситуациях нередко участники кризиса всё-таки берутся за голову и начинают действовать так, как подобает действовать взрослым людям, облечённым властью и, как следствие, колоссальной ответственностью. Вот и сейчас кризис в отношениях между РФ и США запределен — хуже не было даже в самые ожесточённые периоды Холодной войны — и очевидно, что между Москвой и Вашингтоном необходима «разрядка».

Пока что по поводу переговоров следует проявлять максимально осторожный оптимизм, ведь, в конце концов, российские условия урегулирования кризиса абсолютно безоговорочны, и неисполнение любого их пункта будет означать лишь отложенный конфликт. Тем не менее, процесс начался, и это уже колоссальный прогресс в сравнении с абсолютно не отдававшей отчёт в своих действиях предыдущей администрацией Соединённых Штатов.

И вот, сегодня ночью в Саудовскую Аравию отправилась американская делегация, ну а сегодня днём в Эр-Рияд вылетела российская делегация. Данные сведения подтверждаются сервисом Flightradar24, на котором можно посмотреть маршрут полёта правительственного Ил-96 специального лётного отряда «Россия».

Официально неизвестно, кто в составе российской делегации, но СМИ передают, что это глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. В американской делегации будут спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, а также советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, а возглавлять американскую делегацию будет глава Госдепа США Марко Рубио.

Обсуждаться в Саудовской Аравии будет целый спектр вопросов двусторонних отношений РФ и США. В телефонном разговоре между Лавровым и Рубио упоминалось, что в том числе будет обсуждаться восстановление полноценной работоспособности российской и американской дипломатических миссий в США и РФ соответственно. Также обсудят вопросы двустороннего экономического взаимодействия и общий спектр тем урегулирования двусторонних отношений. Как мы уже сказали, всё похоже на процесс «разрядки», нормализации отношений двух сверхдержав, но проявлять оптимизм пока нужно предельно осторожно. Слишком всё шатко, стремительно и, мы бы даже сказали, нарочито демонстративно. Сама встреча делегаций пройдёт завтра, 18 февраля.

#россия #сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
21
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
8
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
20
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
28
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
297
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
36
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
+

Сейчас обсуждают

Pablo Escobar
18:19
Если интересна тема ССД, с ютубе есть канал называется proSSD, чекни очень информативно!
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
Хамзат Ингуш
18:17
это павел шпак под меня мимикировал. помню ...
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
18:16
фейкушь ты, я только правду...
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Pablo Escobar
18:13
У дырявых параноиков типо тебя, всегда что-то вылезает и естественно за деньги! Попробуй головой подумать, а не задницей!
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
Куйбышев
18:12
Думал он... Зашёл и быстро оказался в петушином кутке. Иди к Шеше, он тебя утешит
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
18:12
наверное ты фейкуеш?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
18:11
не знаю, тебе виднее почему ты Скабееву выбрал, наверно ты транс?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
18:10
а че не соловьёв?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
D G
18:09
а там разве не должны для начала к свифту враждебному подключить назад?
Депутат Аксаков: Visa и Mastercard готовятся к возвращению в ближайшее время в РФ
Pablo Escobar
18:08
Ещё какой именитый, твоего скудоумия хватает только на Самсунг и Кинстон, загугли и для тебя станет откровением что они пионеры в отрасли микроэлектроники. Просто тебя ещё в проэкте не было когда они ...
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем