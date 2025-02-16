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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Делегация США уже сегодня отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией
Европу и Украину подключат к переговорам уже после их начала между РФ и США.

Вскоре после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным появилась впоследствии подтверждённая самим Трампом информация о том, что лидеры двух сверхдержав могут встретиться лично, причём местом встречи станет Саудовская Аравия, как государство, поддерживающее хорошие отношения как с США, так и с РФ. Поначалу могло показаться, что это некая шутка, и в первую очередь так показалось европейским политическим деятелям, привыкшим, что все встречи лидеров сверхдержав всегда проходили в Европе. Но нет: стороны серьёзны в своих намерениях встретиться в подлинно нейтральном государстве, а в Европе таковых больше нет, причём исключительно по вине самой Европы.

И вот, сегодня спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, который явно сейчас курирует и российское направление, заявил, что уже сегодня (в Москве к тому моменту будет уже раннее утро 17 февраля) американская делегация отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с российской делегацией.

В состав американской делегации войдёт сам Уиткофф, а также помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Кто будет в составе российской делегации, не уточняется: есть только различные слухи, но в них мы вдаваться не станем. Американцы, по словам Уиткоффа, ожидают от этой встречи серьёзного прогресса в деле урегулирования украинского кризиса.

Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, Европу и Украину подключат к переговорному процессу после его начала между США и Россией. Иными словами, американская администрация распределила статусы участников переговоров и, по сути, Европу с Украиной будут ставить перед свершившимся фактом. Если же Брюссель и Киев решат саботировать мирное урегулирование, Вашингтон может устраниться от данного кризиса, оставив Украину и Евросоюз наедине с Россией. В таком случае, как вы понимаете, надолго боевые действия не затянутся, потому что Украина примерно на 60—70 % зависима от США в плане финансовой помощи и примерно на 80—90 % в плане военной помощи. Европа попросту не в состоянии обеспечивать этот кризис ни с финансовой, ни с военно-технической сторон. Это надо понимать, и из этого Европе надо делать единственно верные выводы. Сделают ли — вопрос, подвешенный в воздухе.

#россия #сша #политика
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