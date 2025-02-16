Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Telegraph: Россия затрофеила больше ПТРК Javelin, чем есть у британской армии
Вполне возможно. Конфликт-то колоссальный.

В своё время противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin представлялись для ВСУ как «серебряная пуля», «чудо-оружие» в украинском кризисе. Впоследствии данный ярлык навешивался на все виды западного вооружения, поставляемые на Украину, а про Javelin забыли по причине того, что он продемонстрировал себя не более чем как дорогая и бесполезная «игрушка», разрабатывавшаяся, как и подавляющее большинство других вооружений, исключительно как способ раздувания оборонного бюджета США.

За три года ВС РФ затрофеили большое количество «Джэвелинов», и вот, издание The Telegraph предположило, что количество данных затрофеенных Россией противотанковых ракетных комплексов превосходит количество находящихся на вооружении в британских вооружённых силах.

Здесь следует сделать сразу несколько ремарок. Во-первых, не стоит забывать о том, что украинский кризис — это самый масштабный и интенсивный вооружённый конфликт в Европе со времён окончания Второй мировой войны, поэтому объёмы захваченного оружия соответствующие. Во-вторых, британская армия является таковой лишь по названию: в Лондоне давно уже бьют в набат из-за того, что вооружённые силы королевства не соответствуют современным вызовам ни по численности, ни по оснащению, ни по уровню подготовки. Так что мы не удивимся, если у России теперь не просто больше Javelin, чем у Британии, а в разы или даже на порядки больше.

Не стоит при этом забывать и о массе других трофеев из числа переносного вооружения, которые захватывались целыми складами ещё с начала конфликта.

#россия #украина #оружие #великобритания #британия #англия #javelin #fgm-148 javelin
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
8
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
32
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
6
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
12
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
23

Сейчас обсуждают

黒い猫 非常に黒い
18:18
Да все нормально с ними будет, недавно комп сменил, так там блоку питания больше лет 12 было, матери так же, корпус с родными вентилями и подсве кой до сих пор пашут, но уже с новой начинкой. Карта ...
Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
黒い猫 非常に黒い
18:15
Так новый длсс будет и на 4 линейке. Заменой длл файла уже сейчас можно длсс 4 на 4070 включать
Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
ЧatoБoт
18:15
И пока Некроина раздумывает, торговать ей чi нi яйцами и прочим ливером своих трусикеров, "...ВС РФ подошли к Константинополю..." https://t.me/divgen/63364 "...Российская армия зачистила территорию ...
WP: Украина в шутку предложила снабжать США вместо лития и урана яйцами ради сохранения помощи
Ky2ky
18:13
А понятно автор данте которому лишбы нарать на вентилятор у которого ничего не работает хотя у других все работает
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
Роман Кудлай
18:11
Эх, хотел увидеть тесты, а обзор закончился. Ну да, 37.5 температура, явно упала, обычно стать выглядят так, будто написаны при 38.9 А будет ли сравнение дистрибутивов по следующим критериям 1. Пол...
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
Тоха Адамов
18:08
1. "Неоправданно дорогая". Стоимость определяет компания, если продукт покупают по данной цене и компания получает прибыль, то продукт оправдывает свою стоимость и компания сделала правильные выводы и...
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
Николай Киляоглов
18:07
Цены в нашей стране, убивают всё
В России разработали и запатентовали уникальный вездеход - ЗТМ-3925
Сергей Анатолич
17:59
Ну хорошо бы второй раз на те же грабли не наступить.
Россия на будущих переговорах будет учитывать опыт обмана со стороны Запада — Песков
HP User
17:57
Просто ты жертва маркетинга, увидел буквы ртх и для тебя это как гипноз. Смотри дальше понос от куртки
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
linux4ever
17:56
Ну скажем 20 лет назад, когда я им написал на форуме, что у меня SATA DVD падает в PIO режим, из-за того, что для чипсета 865 требуется SCSI драйвер, а не ATAPI, они начали обзывать меня лаймером и ск...
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем