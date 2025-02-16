Вполне возможно. Конфликт-то колоссальный.

В своё время противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin представлялись для ВСУ как «серебряная пуля», «чудо-оружие» в украинском кризисе. Впоследствии данный ярлык навешивался на все виды западного вооружения, поставляемые на Украину, а про Javelin забыли по причине того, что он продемонстрировал себя не более чем как дорогая и бесполезная «игрушка», разрабатывавшаяся, как и подавляющее большинство других вооружений, исключительно как способ раздувания оборонного бюджета США.

За три года ВС РФ затрофеили большое количество «Джэвелинов», и вот, издание The Telegraph предположило, что количество данных затрофеенных Россией противотанковых ракетных комплексов превосходит количество находящихся на вооружении в британских вооружённых силах.

Здесь следует сделать сразу несколько ремарок. Во-первых, не стоит забывать о том, что украинский кризис — это самый масштабный и интенсивный вооружённый конфликт в Европе со времён окончания Второй мировой войны, поэтому объёмы захваченного оружия соответствующие. Во-вторых, британская армия является таковой лишь по названию: в Лондоне давно уже бьют в набат из-за того, что вооружённые силы королевства не соответствуют современным вызовам ни по численности, ни по оснащению, ни по уровню подготовки. Так что мы не удивимся, если у России теперь не просто больше Javelin, чем у Британии, а в разы или даже на порядки больше.

Не стоит при этом забывать и о массе других трофеев из числа переносного вооружения, которые захватывались целыми складами ещё с начала конфликта.