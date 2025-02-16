Решать, когда, что и где построится, всё равно будут ВС РФ.

В прошлом году немецкий оборонный концерн Rheinmetall и украинское политическое руководство договорились о строительстве на территории Украины предприятия, на котором будут производиться артиллерийские (и не только) боеприпасы. Сегодня глава концерна Армин Паппергер заявил, что согласование строительства идёт дольше, чем к этому привыкли в Rheinmetall, но в конечном счёте строительство завода должно быть завершено в 2026 году.

При этом, как вы понимаете, Паппергер не затронул тему того, будет к тому моменту продолжаться украинский кризис или нет. Потому что в любом случае судьба завода на Украине будет печальной: при продолжении конфликта ВС РФ нанесут сосредоточенный удар по предприятию после того, как на него уже будет завезено промышленное оборудование (бить по голым стенам или котловану нет никакого смысла), а в случае его завершения условия договора будут исключать какое бы то ни было военное и военно-промышленное присутствие иностранных держав на территории Украины.

В связи с этим не вполне понятно, на каком основании господин Паппергер проявляет оптимизм, ведь решающее слово будет за Москвой, а он на него повлиять никак не может.