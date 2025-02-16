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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия на будущих переговорах будет учитывать опыт обмана со стороны Запада — Песков
При формулировании позиции это будет учтено. Дабы обман был невозможен.

Российское политическое руководство любит повторять заявления о том, что коллективный Запад «обманывал» Москву, «водил за нос» и всячески юлил в вопросе двусторонних или многосторонних соглашений с Россией; в частности, в вопросе Минских соглашений, которые, как впоследствии отмечали их подписанты, были лишь способом выиграть время для накачивания Украины оружием. Неясно, почему изображение себя доверчивыми детьми, которых легко можно обмануть, считается хорошей идеей, но в реальности в большой политике всё не так просто и банально. В реальности Минские соглашения были нужны и самой России как способ выиграть время перед неизбежным военным, политическим и экономическим столкновением, и только поэтому Москва их подписывала.

Тем не менее, образ доверчивых детей прижился, и от него теперь приходится отталкиваться. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ при формулировании позиции на грядущих переговорах по урегулированию украинского кризиса будет учитывать опыт обмана со стороны Запада.

По словам Пескова, Москва не забывает обман, который имел место и с «Минсками», и с обещаниями нерасширения НАТО на восток, и учтёт эти факты при переговорах. Очевидно, Россия будет настаивать на такой формулировке гипотетического документа, при которой никакое двойное толкование, противоречащее краеугольным условиям Москвы, будет невозможно в принципе.

Проще говоря, юристам и переводчикам предстоит ответственная и напряжённая работа.

#россия #сша #политика
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